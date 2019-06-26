Дума Тамбова объявила конкурс на пост главы города

Тамбовская гордума приняла решение об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. 1 августа начнется прием документов, он продлится до 30-го числа.



Глава Тамбова Сергей Чеботарев подал в отставку

Напомним, в середине марта этот пост досрочно по личным причинам покинул Сергей Чеботарев. Обязанности главы пока исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Самородин.

Конкурс пройдет 11 сентября и будет состоять из нескольких этапов. На первом комиссия проверит документы и резюме кандидатов, второй - тестирование для оценки теоретических знаний. На третьем этапе с претендентами проведут собеседование, в рамках которого они должны будут представить свои программы развития города.

В финал выйдут два человека, кандидатуры которых вынесут на рассмотрение депутатов. Из них и будет избран новый глава Тамбова.

В составе конкурсной комиссии - 10 человек. Половина из них назначена думой, вторая - главой обладминистрации.

Источник превью: Правда.ру

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