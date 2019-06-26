В Пензе сегодня проходит пикет сотрудников областной станции скорой помощи. Фельдшеры, медсестры, анестезиологи и т.д. требуют от представителей власти повышения зарплат.
Акция является согласованной, всего в ней примают участие около 100 человек.
Глава реготделения профсоюза работников здравоохранения Павел Кузнецов заявил "Интерфаксу", что в конце прошлого месяца региональные власти уверили, что найдут способы решения данной проблемы, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. В итоге уже в среду отказалась выйти на работу часть водителей.
Через 2 дня должна состояться встреча с представителями облправительства. Участники пикета говорят, что если им не предоставят план повышения зарплат до 100% от средней зарплаты по региону, то с 1 июля они снова начнут забастовку.
Десятки водителей откажутся работать от работы сверх нормы, а более 200 человек из среднего медперсонала не будут совмещать ставки.
Источник превью: сайт Госдумы
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