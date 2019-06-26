Второй кандидат предоставил необходимые документы для участия в выборах губернатора Волгоградской области. Речь идет об Алексее Бурове от КПРФ.
Он является руководителем фракции КПРФ в облдуме.
Ранее пакет документов в избирком принес также действующий глава региона Андрей Бочаров. Он выдвинут партией власти. Документы от кандидатов будут приниматься до 18:00 6 июля.
Напомним, 8 сентября в области состоятся выборы не только губернатора, но и депутатов регпарламента, глав 220 сельских и городских поселений, более чем 300 советов, дум и собраний.
Для регистрации претенденты обязаны собрать 228 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав. Сдать подписные листы нужно не позднее 24 июля.
Кандидаты в губернаторы региона могут быть выдвинуты только от партий, самовыдвиженцы права принимать участие в выборах не имеют.
Источник превью: Правда.ру
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