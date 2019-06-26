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Лидер фракции ЛДПР в парламенте Петербурга отказался от мандата ради работы в Смольном

Политика » Власть print

Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Петербурга Олег Капитанов сегодня сложил депутатские полномочия. Заявление народного избранника поступило на имя спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, он его удовлетворил.


Как сегодня живет Заксобрание Петербурга, которое в свое время требовало уволить заммэра Путина

Макаров поблагодарил депутата за работу и назвал его отказ от мандата  "историческим моментом". Капитанов выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с депутатами ЗС.

Капитанов выдвигал свою кандидатуру на выборах главы северной столицы. Ранее стало известно, что он возглавит комитет по межнациональным отношениям правительства города. На новую работу он выйдет в ближайшее время.

Добавим, документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали уже 27 человек. Этап выдвижения закончится в это воскресение.

Все кандидаты обязаны собрать в свою поддержку 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Источник превью: сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга

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