Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Петербурга Олег Капитанов сегодня сложил депутатские полномочия. Заявление народного избранника поступило на имя спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, он его удовлетворил.
Макаров поблагодарил депутата за работу и назвал его отказ от мандата "историческим моментом". Капитанов выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с депутатами ЗС.
Капитанов выдвигал свою кандидатуру на выборах главы северной столицы. Ранее стало известно, что он возглавит комитет по межнациональным отношениям правительства города. На новую работу он выйдет в ближайшее время.
Добавим, документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали уже 27 человек. Этап выдвижения закончится в это воскресение.
Все кандидаты обязаны собрать в свою поддержку 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.
Источник превью: сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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