Член Совфеда Екатерина Лахова подвергла критике заявление главы Росмолодежи Александра Бугаева о возможном снижении возраста совершеннолетия.
По словам сенатора, непонятно, на что он ссылался. Наша страна ратифицировала международную конвенцию, в которой абсолютно конкретно говорится, что совершеннолетие наступает только в 18 лет.
Лахова отметила в интервью РИА "Новости", что если молодежь постоянно сидит в интернете, это вовсе не значит, что она от этого становится взрослее. Этой идее противоречат и постоянно увеличивающиеся нагрузки в учебных заведениях.
Слова Бугаева сенатор назвала "просто пожеланием".
Ранее глава Росмолодежи заявил, что в РФ есть основания для снижения возраста совершеннолетия. В частности, дети стали раньше взрослеть из-за изменения способов коммуникации, сказал он.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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