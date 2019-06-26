Сенатор Лахова раскритиковала заявление главы Росмолодежи о снижении возраста совершеннолетия

Член Совфеда Екатерина Лахова подвергла критике заявление главы Росмолодежи Александра Бугаева о возможном снижении возраста совершеннолетия.



В агентстве по делам молодежи высказались о словах чиновницы о «ненужной» государству молодежи

По словам сенатора, непонятно, на что он ссылался. Наша страна ратифицировала международную конвенцию, в которой абсолютно конкретно говорится, что совершеннолетие наступает только в 18 лет.

Лахова отметила в интервью РИА "Новости", что если молодежь постоянно сидит в интернете, это вовсе не значит, что она от этого становится взрослее. Этой идее противоречат и постоянно увеличивающиеся нагрузки в учебных заведениях.

Слова Бугаева сенатор назвала "просто пожеланием".

Ранее глава Росмолодежи заявил, что в РФ есть основания для снижения возраста совершеннолетия. В частности, дети стали раньше взрослеть из-за изменения способов коммуникации, сказал он.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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