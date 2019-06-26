В Республике Алтай завершился прием документов от претендентов на участие в выборах главы региона. Всего в избирком их подали 5 человек.
На пост губернатора претендуют врио Олег Хорохордин ("Единая Россия"), Дмитрий Софронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ), Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - Власть Народу") и Леонид Ефимов, которого выдвинуло местное отделение "Справедливой России".
Хорохордин, хоть и выдвигается от партии власти, является беспартийным. Ранее он заявил, что рассчитывает на взаимодействие с другими политическими силами ради улучшения жизни граждан.
Предстоящие выборы врио главы региона охарактеризовал как судьбоносные. Он отметил, что в настоящее время ситуация в республике непростая, и дал обещание сделать все возможное для ее исправления. Для этого, указал чиновник, нужны новые подходы и волевые решения.
Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай в конце марта после отставки Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС".
Источник превью: Правда.ру
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