Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии за возможные ошибки

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, заявивший о намерении оставить пост, попросил прощения у жителей региона за ошибки, которые он, возможно, совершил. Он также заявил, что сам уже простил всех обидчиков.



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Кроме того, Евкуров призвал избегать споров и конфликтных ситуаций из-за его отставки, сохранить в республике стабильность и способствовать дальнейшей консолидации общества.

Напомним, о своем желании уйти с должности глава РИ объявил в понедельник. Во главе региона он стоял 11 лет.

Евкуров особо подчеркнул, что его решение не было принято под давлением и никак не связано с протестами после подписания соглашения о границах с Чечней. Этот документ, по его словам, был совершенно необходим.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Евкурова поворотным и добавил, что на такое способен лишь очень волевой человек.

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