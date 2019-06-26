Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, заявивший о намерении оставить пост, попросил прощения у жителей региона за ошибки, которые он, возможно, совершил. Он также заявил, что сам уже простил всех обидчиков.
Кроме того, Евкуров призвал избегать споров и конфликтных ситуаций из-за его отставки, сохранить в республике стабильность и способствовать дальнейшей консолидации общества.
Напомним, о своем желании уйти с должности глава РИ объявил в понедельник. Во главе региона он стоял 11 лет.
Евкуров особо подчеркнул, что его решение не было принято под давлением и никак не связано с протестами после подписания соглашения о границах с Чечней. Этот документ, по его словам, был совершенно необходим.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Евкурова поворотным и добавил, что на такое способен лишь очень волевой человек.
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