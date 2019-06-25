Экс-сборщик подписей для кандидата Любови Соболь опасается преследований

Об этом пишет интернет-газета "Ридус", в которую и обратился бывший сотрудник штаба соратницы Алексея Навального. Издание публикует материал, где Иван (имя вымышленное) рассказывает, как ему предложили сыграть роль шпиона и провокатора. Сотрудник штаба Соболь рассказал, чем для него обернулась летняя подработка.

7 июня Иван заключил договор со штабом на сбор подписей в поддержку кандидата Любови Соболь. С этого момента начался поквартирный обход: по словам сборщика, количество собираемых автографов за выдвижение Соболь кандидатом не превышало трех голосов в день. "Дело даже не в том, что многих москвичей сейчас нет в городе. По моему опыту, люди просто не хотели ставить подпись, когда слышали, что мы собираем их для Соболь", — отметил Иван.

Собеседник "Ридуса" особо отметил, что в отчетах работники штаба "рисовали" завышенные показатели и отправляли их выше по инстанции. По словам Ивана, если в день со всех кубов и Центра сбора подписей Навального собиралось в сумме 100-150 подписей, то в отчетах отражалась цифра в 300 и более подписей. "Кого мы обманываем — непонятно", — резюмирует Иван.

Ведь приписки — это головная боль самого штаба, поскольку избирком все равно будет вести доскональный подсчет и проверку достоверности каждой подписи, и "липовые" автографы не лучшим образом скажутся на результатах. При этом в штабе работой сборщиков были постоянно недовольны и говорили, что сборщики дают результаты "меньше, чем нужно".

Демотивацию в работу вносил и постоянный поиск "врагов и лазутчиков", продолжает собеседник "Ридуса". "Начальница штаба Ольга Ключникова постоянно говорила про каких-то провокаторов, очень многие в итоге боялись выходить на работу". Все, кто бы объявлен лазутчиками, на поверку оказывались сборщиками, совершившими ошибки в сборе и подсчете и голосов.

"Может кто-то и правда "рисовал" фиктивные подписи — хотел план выполнить и лишнюю копеечку заработать", — пояснил бывший сотрудник штаба Соболь. По словам Ивана, последней каплей для него стала просьба выучить для видеосъемки подготовленный в штабе текст о том, что он якобы является "шпионом и провокатором".

Согласно сценарию, он должен был прочитать на камеру текст, что он заслан в команду Соболь от вуза, чтобы "рисовать" подписи, которые в итоге не будут признаны действительными. "В конце я должен был признать, что Соболь на самом деле занимается правым делом, поэтому я якобы одумался — и решил не вбрасывать "липовые" подписи, а рассказать правду", — говорит Иван.

Как пишет издание, молодой человек действительно прочел вслух этот текст, а затем понял, что его втравливают в грязные игры и попросил удалить запись. "Похоже, оператор просто сделал вид, что стер запись", — опасается за свою дальнейшую судьбу бывший сборщик подписей за Соболь.