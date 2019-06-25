Лидер башкирского отделения "Яблока" Альберт Хусаинов подверг критике принятые законы об оскорблении власти. Он предложил местным парламентариям в качестве ответа принять ряд законов для защиты граждан от оскорблений.
Хусаинов призвал парламент республики рассмотреть возможность ужесточения наказания за подобные оскорбления, например, забирать все льготы у чиновников и депутатов, нарушающих законы.
Он также обратил внимание депутатов на несправедливость новых ограничений прав граждан на проведение митингов, которые предлагаются в готовящемся законе. Хусаинов предложил создать гайд-парк в Уфе, в котором жители города могли бы собираться и выступать без уведомлений и разрешений властей.
Кроме того, на заседании обсуждались и вопросы, касающиеся выборов, в частности, смягчения муниципального фильтра. Предлагается дать право муниципальным депутатам ставить несколько подписей вместо одной в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы Башкирии.
Источник превью: Правда.ру
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