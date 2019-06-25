Губернатор Пермского края Максим Решетников подверг резкой критике работу администрации Перми.
По его словам, он ставил ряд задач еще два года назад, но с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки, ни одна проблема не решена.
Глава региона в качестве примера привел проблему заросших травой пустырей в центре города. По его словам, он просил мэра Дмитрия Самойлова ее решить, но позже увидел, что этого сделано не было. Когда губернатор поинтересовался у градоначальника о ходе решения данной проблемы, тот спросил, где конкретно гулял чиновник.
Глава региона подчеркнул, что косить надо не только там, где он гуляет.
Решетников подытожил, что не наблюдает в городе системной работы. Это "какое-то такое разгильдяйство", заключил он.
Источник превью: сайт правительства Пермского края
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