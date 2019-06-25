Володин заявил, что российские города должны конкурировать за жителей

России нужна концепция борьбы города за человека и конкуренции городов за гражданина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: бюджет решает социальные задачи и обеспечивает прорыв в экономике

По его словам, надо создавать города, которые будут привлекать людей. Речь, в частности, идет о том, что в каждом районе должно быть все необходимое - школы, больницы, парки, детсады и т.д. В нашей стране, добавил он, в итоге должны развиваться города нового типа, где центром всего является каждый житель.

Володин отметил, что по этому поводу Минстрой ведет диалог с Госдумой и с экспертами. Нижняя палата парламента будет решать вопросы развития городов на законодательном уровне, чтобы они конкурировали за жителей.

Председатель ГД напомнил, что раньше города зачастую создавали рядом с каким-нибудь предприятием. В результате это привело к тому, что центры многих городов развиты хорошо, а спальные районы совсем слабо.

Источник превью: сайт Госдумы

Читайте также:

Володин: Россия выполнит все обязательства перед гражданами несмотря ни на что