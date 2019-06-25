Новым мэром Липецка избрана Евгения Уваркина

Липецкий горсовет избрал мэром Евгению Уваркину, которая до этого исполняла обязанности главы города.



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Изначально на этот пост претендовали 6 человек, по итогам конкурсного отбора на рассмотрение депутатов представили только две кандидатуры - Уваркиной и замглавы Добровского района Татьяны Трубачёвой.

Выступая с речью перед народными избранниками, Уваркина подчеркнула, что главная задача мэра - повысить привлекательность города для проживания, создать все необходимые условия для развития бизнеса и туризма. Для достижения этих целей, по ее словам, нужно превратить Липецк в "город, открытый миру". Речь идет об обращении к лучшим российским и международным практикам в развитии различных сфер.

В ходе тайного голосования Евгению Уваркину поддержали 25 депутатов, ее конкурентку - четверо, 9 депутатов воздержались. В ответной речи глава города пообещала сделать жизнь в Липецке лучше и престижнее.

Уваркина весной текущего года была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта прежний градоначальник Сергей Иванов добровольно ушел в отставку, стала исполнять обязанности мэра.

Источник превью: сайт администрации Липецка

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