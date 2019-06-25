Главы регионов Северного Кавказа отреагировали на заявление Евкурова об отставке

Главы регионов Северного Кавказа прокомментировали намерение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова досрочно уйти в отставку, о котором он объявил накануне вечером.



Юнус-бек Евкуров рассказал правду об Ингушетии

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал на своей странице в Instagram, что Евкуров стал во главе республики в очень непростое время и, несмотря на имевшиеся в регионе сложности, сделал все возможное для сохранения там мира, для социально-экономического развития.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил огромный вклад Евкурова в развитие региона, а также в нормализацию межнациональных отношений. По его словам, пока Евкуров руководил РИ, было время подъема и положительных перемен.

Юнус-Бек Евкуров проявил себя как профессиональный лидер, стойкий перед вызовами и чуткий к проблемам населения, констатировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он добавил, что Евкуров очень много сделал для развития Ингушетии, укрепления экономики, социальной сферы и мира между людьми.

Благодаря профессионализму главы Ингушетии экономика региона сделала очень мощный рывок, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Кроме того, растет благосостояние местных жителей, добавил он.

Напомним, вчера Евкуров заявил, что намерен досрочно уйти в отставку и обратился с просьбой об этом к российскому лидеру. Он стоял во главе республики с 2008 года, срок его полномочий истекает в 2023-м.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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