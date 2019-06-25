Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Состояние здоровья главы Дагестана Владимира Васильева полностью пришло в норму, он уже приступил к своим рабочим обязанностям. Об этом заявил представитель регправительства.



Глава Дагестана Владимир Васильев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Сочи

Сегодня утром Васильев провел планерку, в настоящее время у него проходит совещание с торгово-промышленной палатой республики.

Ранее стало известно, что глава РД попал в одну из московских больниц из-за воспаления легких. Пока его не было на рабочем месте, его обязанности исполнял председатель правительства Артем Здунов.

Даже находясь в клинике, Васильев участвовал в обсуждении дел региона, давал поручения по телефону. Несколько дней назад представитель его администрации заявил, что политик идет на поправку.

Васильеву 69 лет, он является главой Дагестана с сентября 2018-го. Год до этого временно исполнял обязанности.

Ранее он являлся депутатом Госдумы, в 2012 году стал вице-спикером и главой фракции "Единой России".

Источник превью: сайт главы Дагестана

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