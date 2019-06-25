Состояние здоровья главы Дагестана Владимира Васильева полностью пришло в норму, он уже приступил к своим рабочим обязанностям. Об этом заявил представитель регправительства.
Сегодня утром Васильев провел планерку, в настоящее время у него проходит совещание с торгово-промышленной палатой республики.
Ранее стало известно, что глава РД попал в одну из московских больниц из-за воспаления легких. Пока его не было на рабочем месте, его обязанности исполнял председатель правительства Артем Здунов.
Даже находясь в клинике, Васильев участвовал в обсуждении дел региона, давал поручения по телефону. Несколько дней назад представитель его администрации заявил, что политик идет на поправку.
Васильеву 69 лет, он является главой Дагестана с сентября 2018-го. Год до этого временно исполнял обязанности.
Ранее он являлся депутатом Госдумы, в 2012 году стал вице-спикером и главой фракции "Единой России".
Источник превью: сайт главы Дагестана
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