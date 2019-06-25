Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Политика » Власть print

Состояние здоровья главы Дагестана Владимира Васильева полностью пришло в норму, он уже приступил к своим рабочим обязанностям. Об этом заявил представитель регправительства.


Глава Дагестана Владимир Васильев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Сочи

Сегодня утром Васильев провел планерку, в настоящее время у него проходит совещание с торгово-промышленной палатой республики.

Ранее стало известно, что глава РД попал в одну из московских больниц из-за воспаления легких. Пока его не было на рабочем месте, его обязанности исполнял председатель правительства Артем Здунов.

Даже находясь в клинике, Васильев участвовал в обсуждении дел региона, давал поручения по телефону. Несколько дней назад представитель его администрации заявил, что политик идет на поправку.

Васильеву 69 лет, он является главой Дагестана с сентября 2018-го. Год до этого временно исполнял обязанности.

Ранее он являлся депутатом Госдумы, в 2012 году стал вице-спикером и главой фракции "Единой России".

Источник превью: сайт главы Дагестана

Читайте также:

В Москве госпитализирован глава Дагестана

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы дагестан губернаторы владимир васильев
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Бывший дом Николаса Кейджа выходит на рынок за 10,95 миллиона долларов
Недвижимость
В какое время выгоднее купить жилье?
Недвижимость
Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?
Новости Все >
Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Россиянка перевела обещавшему ей чемодан евро "бельгийцу" 1,6 млн рублей
"Динамо" не смогло вылететь в Австрию из-за неисправности самолета
Президент Ирана Хасан Роухани назвал Белый дом "умственно отсталым"
В Челябинской области закончилось выдвижение кандидатов в губернаторы
СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о сдерживании цен на топливо
UFC не будет отказываться от девушек в купальниках на турнире в ОАЭ
Врач-терапевт: признаком рака может быть отвращение к мясу
Премьер Украины назвал возвращение России в ПАСЕ "реваншем агрессора"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Экономика
Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Мир. Новости мира
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Депутат Госдумы предложил ввести производственную практику в школах
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Хозяйка парикмахерской 3 дня насиловала грабителя
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Социологи: привыкшие к цензуре в Сети китайцы теряют интерес к запрещенной информации
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ