В Хакасии объяснили оговорку министра, перепутавшей Грибоедова с Радищевым

В Министерстве образования Хакасии оговорку главы ведомства Ларисы Гимазутиной, которая перепутала Александра Грибоедова и Александра Радищева, объяснили усталостью.



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Инцидент произошел в прямом телеэфире, во время которого обсуждалась ситуация в сфере образования. У чиновницы спросили, изучают ли школьники произведения Радищева, на что она ответила утвердительно и добавила, что они проходят "Горе от ума".

В Минобре заявили, что программа выходила в эфире поздно вечером, а до этого Гимазутина провела несколько встреч. Кроме того, она обсуждала с представителем СМИ постановку данной пьесы школьным литературным кружком в Сорске. Во время эфира министр волновалась, поэтому все эти факторы и привели к оговорке.

Грибоедов закончил пьесу "Горе от ума" в 1824 году. Ее и самое известное произведение Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" (1790) изучают в школе.

Источник превью: Википедия

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