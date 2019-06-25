В Новосибирской области узаконили возможность отмены прямых выборов депутатов районных советов

Заксобрание Новосибирской области внесло изменения в закон о местном самоуправлении, позволяющий не проводить прямые выборы в районные муниципальные советы депутатов.



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Поправки одобрил 61 депутат, двое воздержались, голосов "против" не было.

Председатель Барабинского районного совета депутатов Надежда Роор отметила, что четыре года назад Барабинский, Карасукский, Усть-Таркский советы были сформированы делегированием представителей органов местного самоуправления поселений, входящих в состав района. Этот способ оказался эффективным, сказала она.

По федеральному законодательству одной из моделей формирования представительного органа муниципального района является его формирование из глав поселений, входящих в его состав, и из депутатов представительных органов данных поселений.

Источник превью: Правда.ру

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