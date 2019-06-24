Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора Мурманской области назвала себя жертвой

Уволенная после прямой линии с Владимиром Путиным замгубернатора Мурманской области Инна Погребняк прокомментировала это решение.



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По ее словам, врио главы региона Андрея Чибиса не вводили в заблуждение по поводу зарплаты медиков. Чиновница добавила, что ее начальник был в больнице, сотрудница которой жаловалась на доход, и получил необходимые документы. У врача средняя зарплата 61 тысяча, а 20 тысяч было за один месяц после больничного, рассказала она.

Погребняк считает, что ее отставка напрямую связана с предвыборной кампанией. Местные жители недовольны уровнем медицины, поэтому руководству нужна была жертва, добавила она.

Об увольнении чиновницы стало известно сегодня утром. Оно последовало за прямой линией с российским лидером, в ходе которой были озвучены факты о низких зарплатах врачей в данном регионе.

Чибис заявил, что действительно зарплаты ряда медиков ниже МРОТ, хотя в предоставленных отчетах говорилось совершенно о другом. Из этого врио главы области сделал вывод, что его вводили в заблуждение, и принял кадровое решение.

Источник превью: сайт правительства Мурманской области

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