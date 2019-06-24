Отставка мэра Челябинска Владимира Елистратова - закономерный итог недовольства горожан, заявила член Совфеда от Челябинской области Ирина Гехт.
Она добавила, что назначение врио главы города Натальи Котовой позволит решить проблемы с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, которые запланированы на 2020 год.
По словам сенатора, власти запустили город, и местные жители этим были недовольны. Еще один повод для отставки Елистратова - его неспособность перейти на новый формат работы врио губернатора Алексея Текслера, указала она.
Об отставке мэра стало известно утром в понедельник. Ранее Текслер высказывал претензии к городским властям из-за вида центра Челябинска, уборки улиц, транспорта. Представителям СМИ врио главы региона заявлял, что кадровые перестановки коснутся всех уровней власти.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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