"СР" после после заявления Путина предлагает кабмину повысить выплаты на детей от 1,5 до 3 лет для всех семей

Депутаты фракции "Справедливой России" в Госдуме направили в правительство законопроект о повышении пособий на детей от полутора до трех лет.



Правительство предлагает повысить пособия на детей малообеспеченным семьям

В настоящее время выплаты на детей до полутора лет рассчитываются исходя из 40% среднего заработка человека, который ухаживает за ребенком. "СР" считает, что это должно касаться и возраста до трех лет, заявил ее лидер Сергей Миронов.

Он напомнил, что о повышении выплат до прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ ранее говорил премьер Дмитрий Медведев, а глава государства в ходе прямой линии одобрил эту инициативу и добавил, что получателями увеличенных пособий станут семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

По словам Миронова, речь идет примерно о 70% семей нашей страны, но охватить необходимо 100% - детские пособия должны быть повышены для всех семей. Он выразил надежду, что после слов Путина и Медведева кабмин даст положительный отзыв на документ, и подчеркнул, что ранее "СР" уже вносила законопроект в ГД, но поддержки до сих пор он не получал.

Источник превью: сайт "Справедливой России"

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