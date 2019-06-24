В среду дума Великого Новгорода намерена рассмотреть законопроект "Яблока" о прямых выборах мэра и глав районов. Партия уже вносила эту инициативу и ранее, но народные избранники тогда ее не поддержали. Если в этот раз ситуация изменится, документ направят в облдуму.
Депутат думы Анна Черепанова назвала конкурсы имитацией избирательного процесса, назначением лояльных исполнителей, подотчетных облправительству, а не населению.Она добавила, что конкурсы абсолютно не дают возможность кандидатам от оппозиции пройти фильтр, поскольку конкурсная комиссия на 50% формируется главой региона, он же и назначает победителя.
По словам Черепановой, так было когда Андрей Никитин ещё до конкурса публично показал, кто будет следующим главой города.
Она добавила, что кулуарные сговоры разрушают доверие между населением и властью.
Источник превью: сайт Госдумы
Читайте также:
Хабаровский губернатор предлагает вернуть прямые выборы глав районов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.