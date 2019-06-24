Дума Великого Новгорода повторно рассмотрит законопроект о возвращении прямых выборов

В среду дума Великого Новгорода намерена рассмотреть законопроект "Яблока" о прямых выборах мэра и глав районов. Партия уже вносила эту инициативу и ранее, но народные избранники тогда ее не поддержали. Если в этот раз ситуация изменится, документ направят в облдуму.



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Депутат думы Анна Черепанова назвала конкурсы имитацией избирательного процесса, назначением лояльных исполнителей, подотчетных облправительству, а не населению.Она добавила, что конкурсы абсолютно не дают возможность кандидатам от оппозиции пройти фильтр, поскольку конкурсная комиссия на 50% формируется главой региона, он же и назначает победителя.

По словам Черепановой, так было когда Андрей Никитин ещё до конкурса публично показал, кто будет следующим главой города.

Она добавила, что кулуарные сговоры разрушают доверие между населением и властью.

Источник превью: сайт Госдумы

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