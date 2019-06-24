В Челябинске подготовят план развития города на ближайшие 20 лет. Об этом заявила врио мэра Наталья Котова, назначенная на этот пост сегодня.
По ее словам, уже несколько лет в развитии города наблюдается торможение, его надо преодолевать. В этом городские власти поддержало и регправительство. Проект генплана пообещали обнародовать в августе.
Предложения от экспертов и рядового населения будут принимать в течение месяца. Кроме того, в городе создадут рабочие группы для обсуждения самых важных вопросов.
Власти города также намерены вплотную заняться подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2019-м.
Сегодня утром стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал отставку мэра Владимира Елистратова, депутаты гордумы ее одобрили.
Источник превью: сайт Госдумы
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