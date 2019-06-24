В Госдуме исключили возможность утечки данных при электронном голосовании

Возможность утечки в свободный доступ результатов при проведении электронного голосования на выборах депутатов парламента столицы нашей страны исключена. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный.



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По его словам, ситуации, когда все-таки были зафиксированы утечки информации от госорганов власти, имели место ранее, но проверка устанавливала, что дело было в человеческом факторе, а по сути - в мошенничестве. В настоящее же время система безопасности все это учитывает.

Парламентарий констатировал, что электронное голосование является безопасным, оно комфортно и максимально открыто.

Список округов Москвы, в которых проведут эксперимент по электронному голосованию, утвержден ранее на основании опроса самих жителей. Это округ No1 - (Зеленоград); No10 - Бибирево, Лианозово, Северный; No30 - Чертаново Центральное и Южное.

Если в столице эксперимент покажет хорошие результаты, такая система может быть использована в труднодоступных местах, в частности, на кораблях, полярных станциях и т.д.

Источник превью: Правда.ру

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