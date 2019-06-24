Депутат Госдумы Олег Нилов выразил мнение, что ситуацию с пенсионной реформой в нашей стране нужно исправлять, так как население власти это не простит.
По его словам, если не получается вовсе ее отменить, нужно создать для людей какую-то подушку безопасности. В качестве примера он привел Москву, где мэр Сергей Собянин своим решением установил, что минимальная пенсия в столице будет 17,5 тыс. рублей.
Парламентарий от "Справедливой России" отметил, что кабмин, по сути, подставляет и главу государства, и губернаторов, и партию власти. Правительство не просто подставило "Единую Россию", а похоронило ее, с этой реформой у нее просто нет никаких перспектив, заявил он ИА PrimaMedia.
Кроме того, Нилов указал, что критерием оценки эффективности работы власти абсолютно любого уровня является народосбережение. Если политик работает, но на вверенной ему территории растут смертность, заболеваемость, алкоголизм, люди уезжают, он должен быть отправлен в отставку.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
Читайте также:
Эксперты: пенсионная реформа стала началом конца власти
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.