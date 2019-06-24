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Красовский и Рябцева высмеяли Навального за "атаку" в пользу Соболь

Политика print

Журналисты и общественные деятели Антон Красовский и Леся Рябцева высмеяли блогера Алексея Навального за огульные обвинения московской мэрии в забрасывании нечистотами агитационных кубов его кандидата в Мосгордуму по 43 округу Любови Соболь. Блогер написал в своих соцсетях, что мэрия прибегла к этим грязным технологиям, чтобы окончательно затравить юриста ФБК и заставить ее выйти из игры еще до конца подписной кампании, но "нормальные люди" должны все понять и все равно поддержать Соболь.

Красовский в своем Telegram-канале написал ироничную заметку, что в версии Навального история выглядит так, будто "провокаторы "Единой России" сделали все, чтоб их узнали, вот будто бы специально отработали так, чтоб подставиться с гарантией.

"Сперва "вандалы" ждут пока оператор на кубе удостоверится, что камера включена, а потом уже кричат. Чтоб ни у кого не было сомнений: да-да, мы из "Единой России", там нам выдали 300 литров г… на все соболиные кубы" — пишет Красовский.

Алексей Анатольевич в своем посте, продолжает автор, патетично пишет, будто бы не ждет поддержки от тех, кто писал о травле командой Навального Нюты Федермессер, но все "нормальные люди" должны понять, что все это организует мэрия.

Но нормальные люди, в том числе и Красовский, поняли все правильно — выгодно это лишь Навальному и никому больше, потому "ржут все утро".

Либеральная журналистка Леся Рябцева пишет еще более однозначно: кампания Соболь уныла, неинтересна и никому не нужна, поэтому скандалы — единственное, что хоть как-то притягивает к ней внимание, следовательно, все разговоры Навального про "сильного кандидата, которого все провластные структуры боятся" — лицемерие.

"То есть, либо власть очень добрая и специально придумывает, как помочь навальнятам спасти их предвыборные кампании, привлекая внимание эээ г…, либо навальнята реально никому не нужны и сами от себя отпугивают волонтеров и сторонников… Или еще круче — Навальный самолично нанимает вот таких провокаторов с г…, чтобы медиа продолжали писать про никому не нужную унылую кампанию Соболь. Потому что пока все, ВСЕ упоминания Соболь в СМИ связаны со скандалами и паразитирующим хайпом на лоу уровне" — пишет Леся.

Автор канала "Акитилоп" придерживается схожей точки зрения: обвинять мэра в этой провокации — просто смешно, а стремление Соболь победить, не выходя из "позы жертвы" — еще смешнее. 

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Мэрии Москвы и конкурентам Соболь из других структур действительно невыгодно привлекать к кандидатам Навального такое внимание и вызывать сочувствие — а столь грязная провокация действительно вызывает скорее сочувствие к несчастным сборщикам подписей, чем неприязнь. Так что, по всей видимости, заказчик именно блогер и никто другой. 

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Темы выборы кандидат навальный красовский мосгордума леся рябцева любовь соболь
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