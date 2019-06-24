На электронные избирательные участки Москвы пустят наблюдателей от любых общественных организаций

На электронные избирательные участки, которые в сентябре организуют в Москве, допустят наблюдателей от любых общественных организаций. Единственное условие - они должны подать обращение в Мосгоризбирком и получить соответствующий статус.



Определены три округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

В МГИК рассказали, что на таких участках будет работать и обычная комиссия, в состав которой входят представители различных партий, наблюдатели от кандидатов, от Общественной палаты.

Список округов, в которых состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму, уже утвержден на основании опроса самих жителей. Это округ No1 - (Зеленоград); No10 - Бибирево, Лианозово, Северный; No30 - Чертаново Центральное и Южное.

Если в российской столице эксперимент будет признан успешным, этот опыт может быть использован труднодоступных районах нашей страны, в частности, на полярных станциях и кораблях.

Источник превью: Правда.ру

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