На электронные избирательные участки, которые в сентябре организуют в Москве, допустят наблюдателей от любых общественных организаций. Единственное условие - они должны подать обращение в Мосгоризбирком и получить соответствующий статус.
В МГИК рассказали, что на таких участках будет работать и обычная комиссия, в состав которой входят представители различных партий, наблюдатели от кандидатов, от Общественной палаты.
Список округов, в которых состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму, уже утвержден на основании опроса самих жителей. Это округ No1 - (Зеленоград); No10 - Бибирево, Лианозово, Северный; No30 - Чертаново Центральное и Южное.
Если в российской столице эксперимент будет признан успешным, этот опыт может быть использован труднодоступных районах нашей страны, в частности, на полярных станциях и кораблях.
Источник превью: Правда.ру
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.