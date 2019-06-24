Депутат гордумы Иркутска Александр Панько, зимой этого года признавшийся в причастности к убийству, совершенному в 1997-м, вышел из "Единой России". Он пойдет в депутаты думы нового созыва как самовыдвиженец.
Когда Панько вышел из партии, в "ЕР" не уточнили. Отметим, в парламенте Иркутска он работает уже третий срок. Является главой комиссии по собственности и земельным отношениям.
Депутат был фигурантом дела об убийстве под Иркутском читинской бандой "Ключевские" двух мужчин. В октябре прошлого года его задержали в Иркутске и доставили в Читу, где арестовали.
Следователи ранее заявили, что Панько признался в пособничестве убийству и показал место захоронения мужчин. Однако дело закрыли из-за истечения сроков давности, народный избранник был освобожден.
Панько еще не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты. Он обязан собрать подписи в свою поддержку.
Источник превью: Правда.ру
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