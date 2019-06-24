Опыт столицы РФ по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму, если он будет успешным, может быть распространен на труднодоступные районы. Такое мнение высказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Речь идет прежде всего о полярных станциях, кораблях, стойбищах оленеводов. В случае применения новой технологии выборы обойдутся бюджету гораздо дешевле, так как на такие объекты в настоящее время надо доставлять бюллетени вертолетами.
Напомним, в Москве электронное голосования в рамках эксперимента пройдет в трех округах, которые определили сами жители, - №1, № 10 и № 30. Предполагается, что в нем примут участие не менее 2% избирателей.
Горбунов отметил, что возможностью удаленно принять участие в выборах воспользуются те, кто будет находится вне столицы, например, на отдыхе и на лечении.
Источник превью: сайт Госдумы
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