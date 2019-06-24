Кооммунисты выдвинули на пост мэра Улан-Удэ сенатора Мархаева

Бурятское отделение КПРФ выдвинуло на пост мэра Улан-Удэ сенатора Вячеслава Мархаева. В Совфеде от представляет Иркутскую область.



Сенатор Мархаев «сливает» губернатора Левченко ради места мэра Улан-Удэ

Ранее БРО ЛДПР выдвинуло кандидатом в мэры председателя контрольно-ревизионной комиссии партии Николая Чимитова. Комментируя это решение, Мархаев заявил, что него есть национальный аспект. О чем конкретно идет речь, сенатор не уточнил.

"Единая Россия" никого не представила на должность мэра столицы Бурятии. И.о. руководителя городской администрации Игорь Шутенков подал документы как самовыдвиженец.

Выдвижение кандидатов продлится до 15 июля.

Напомним, Мархаев два года назад был выдвинут кандидатом на пост главы республики, но не преодолел муниципальный фильтр.

Народным голосованием мэра Улан-Удэ будут избирать впервые за последние 12 лет. С 2007-го его выбирали из числа депутатов горсовета. В конце прошлого года Народный Хурал РБ принял решение об упразднении должности сити-менеджера.

7 лет мэром был Александр Голков. В феврале текущего года он покинул этот пост.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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