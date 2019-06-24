Глава Мурманской области уволил замгубернатора после прямой линии с Путиным

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после прямой линии с российским лидером, в ходе которой были озвучены факты о низких зарплатах врачей. Он заявил, что в регионе действительно зарплаты ряда медиков ниже МРОТ, хотя отчеты ему предоставляли совершенно другие.



Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Мои приоритеты - забота о людях и комфортные условия для жизни»

По словам чиновника, была проведена экспресс-проверка, и она продемонстрировала, что его вводили в заблуждение.

Еще одна проблема в данной сфере, по словам Чибиса, - соотношение окладов и дополнительных надбавок. Он отметил, что очень маленький оклад приводит к злоупотреблениям руководства медучреждений в отношении работников, к тому же из-за низких зарплат врачи не хотят приезжать работать в Заполярье.

Инна Погребняк курировала в облправительстве социальный блок, в том числе здравоохранение. Функции контроля реализации краткосрочного плана первоочередных антикризисных мер в медицине региона возложены непосредственно на Минздрав.

Источник превью: Википедия

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