Врио губернатора объяснил, почему потребовал отставки мэра Челябинска

Инициатором досрочной отставки главы Челябинска Владимира Елистратова стал врио губернатора области Алексей Текслер. Он объяснил свое решение тем, что во власти необходимы изменения.



Алексей Текслер рассказал о грядущих отставках в мэрии Челябинска

Текслер добавил, что жители города не доверяют мэру. Елистратов - человек "из прежней команды", сказал врио главы области, полного понимания у них не возникло. Чиновники обсудили сложившуюся ситуацию, отставка была общим решением.

Конкурс по выборам мэра проведет новый состав гордумы. Выборы в парламент Челябинска состоятся в сентябре.

Напомним, заявление Елистратова об уходе в отставку сегодня поддержали депутаты гордумы. В Уставе города сказано, что новый мэр должен быть избран в течение полугода. Врио главы назначена Наталья Котова, которая была первым заместителем.

Елистратов стал главой муниципалитета в феврале 2019-го. До этого он три месяца исполнял обязанности мэра после отставки Евгения Тефтелева.

Источник превью: сайт правительства Челябинской области

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