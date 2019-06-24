Зюганов раскритиковал власти за усугубление "мусорной" проблемы

Геннадий Зюганов подверг резкой критике власти страны за то, что они никак не могут решить проблему с мусором.



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По словам лидера КПРФ, в настоящее время только в Подмосковье скопилось около 300 млн. тонн мусора. Правительство столицы еще 9 лет назад пыталось начать строительство заводов для его сжигания, однако хозяева "мусорных" компаний развернули атаку против "дымящих труб" и отстояли свой экологически грязный бизнес, написал он в Twitter.

В итоге россияне получили растущие все время помойки с горящим и отравляющим всё мусором, заявил политик. Власти же решили, опустошая их карманы, возить мусор из Москвы в Архангельскую, Ярославскую области и другие регионы, добавил он. "Это - не решение проблемы", - констатировал Зюганов.

В качестве положительного примера он привел Швецию, где построено 140 мусоросжигательных заводов. По словам лидера КПРФ, они дают и рабочие места, и защиту экологии, и электроэнергию.

"У нас же - ни толковых решений, ни диалога с людьми", - заключил он.

Источник превью: Правда.ру

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