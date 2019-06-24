Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку. Его заявление в понедельник поддержали депутаты гордумы.
Устав города гласит, что новый мэр должен быть избран в течение полугода со дня отставки предыдущего. Врио главы города назначена Наталья Котова, которая ранее занимала пост первого заместителя.
Елистратов стал главой муниципалитета в феврале 2019-го. До этого он три месяца исполнял обязанности мэра после отставки Евгения Тефтелева.
О том, что Елистратов покинет свой пост, еще накануне написало местное издание "Ura.Ru". По его данным, отставку чиновника принял врио губернатора Алексей Текслер, в противном случае депутаты, у которых накопилось множество претензий, уволили бы его по отрицательным мотивам.
Текслер, рекомендуя на пост мэра Наталью Котову, заявил, что нужны быстрые и решительные изменения по всем направлениям: экология, общественный транспорт, благоустройство и др. Он подчеркнул, что важно вернуть доверие людей к власти, для этого нужно усиленно работать.
Источник превью: сайт администрации Челябинска
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