Мэр Челябинска ушел в отставку

Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку. Его заявление в понедельник поддержали депутаты гордумы.



Бурматов считает назначение Текслера врио губернатора Челябинской области выигрышным

Устав города гласит, что новый мэр должен быть избран в течение полугода со дня отставки предыдущего. Врио главы города назначена Наталья Котова, которая ранее занимала пост первого заместителя.

Елистратов стал главой муниципалитета в феврале 2019-го. До этого он три месяца исполнял обязанности мэра после отставки Евгения Тефтелева.

О том, что Елистратов покинет свой пост, еще накануне написало местное издание "Ura.Ru". По его данным, отставку чиновника принял врио губернатора Алексей Текслер, в противном случае депутаты, у которых накопилось множество претензий, уволили бы его по отрицательным мотивам.

Текслер, рекомендуя на пост мэра Наталью Котову, заявил, что нужны быстрые и решительные изменения по всем направлениям: экология, общественный транспорт, благоустройство и др. Он подчеркнул, что важно вернуть доверие людей к власти, для этого нужно усиленно работать.

Источник превью: сайт администрации Челябинска

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