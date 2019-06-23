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Источник Правда.Ру

Методы оппозиции по освобождению «политзаключённых» грозят России всплеском преступности

Политика print

Сегодня в Москве оппозиция провела марш против «фальсификации обвинений».  Правда, по их мнению, получается, что надо освободить чуть ли не всех преступников РФ с грифом «политзаключенный». Однако оппозиционеры не задумываются, что это грозит всплеском преступности и общественными проблемами.

 

По оценкам Антона Цветкова, председателя Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, такие заявления отечественных либералов звучат, мягко говоря, странно. Полиция не может выпускать виновных людей лишь по требованию общественников. После дела Голунова, возможно, в органах появится специальный департамент, который будет следить за работой сотрудников полиции из отдела по борьбе с распространением наркотиков. В остальном работа силовиков останется неизменной, подчеркнул Цветков.   

Понятно, что у людей должна быть возможность высказать свое мнение на массовых мероприятиях. Однако протесты не должны становится провокацией или рычагом давления на судебные органы, пояснил свою позицию по данному вопросу председатель Экспертного совета.

Примечательно в сегодняшнем митинге и тот факт, что изначально его устраивали в поддержку задержанного Голунова. Но журналист «Медузы» уже давно на свободе, а уголовное дело против него закрыто. Но оппозиция продолжает устраивать протестные акции в его защиту и в поддержку других «политзаключенных» страны. Сам Голунов призывал россиян в подобных мероприятиях не участвовать, особенно когда они несанкционированные.  

Независимый политолог Сергей Простаков оценивает такие митинги как попытки оппозиции привлечь внимание общественности к себе. Они просто «хайпятся» на резонансном деле, при этом ничего не улучшая и даже не стремясь к этому. И  протесты по случаю закрытого дела Голунова еще раз подтверждают всю тщетность либерального движения в России, отметил эксперт.

 

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