Медиа Ходорковского помогают Соболь избежать политического фиаско

Во время встречи Любови Соболь с потенциальными избирателями в "Центре сбора подписей" кандидат в МГД проявила свою политическую неопытность и неумение общаться с прессой.

Сторонница Навального убежала после вопроса об источниках финансирования ее предвыборной кампании.

Журналист "Царьграда" Андрей Афанасьев спросил, откуда у Соболь средства на агитфутболки для волонтеров, но она не смогла ему ответить. Растерявшись, юрист ФБК попыталась убежать от Афанасьева, и ей на помощь пришла подставная журналистка из издания Sota. Vision. Девушка назвала журналиста "Царьграда" назойливым, а Соболь разразилась тирадой о провокаторах из мэрии.

Появление сотрудницы Sota. Vision нельзя назвать случайностью. Ведь издание сотрудничает с Михаилом Ходорковским, оказывающим медийную поддержку так называемому "ФБК" через мужа Любови Соболь Сергея Мохова.

Редакция "Соты" работает в той же повестке, что и "МБХ Медиа" — симпатизирует Навальному и Яшину, а также ведет репортажи с оппозиционных митингов, показывая их в "нужном свете". Издание в комплиментарном тоне отзывается и о Борисе Немцове — ценителе эскортниц и растратчике народных пожертвований. На сайте СМИ даже есть раздел, посвященный покойному оппозиционеру.

Сотрудники "Соты" плотно связаны с медиаструктурами Михаила Ходорковского. Например, главред издания Олег Еланчик — активист ЛГБТ и гетеросексуалов за равноправие, член национал-либерального движения "Новая оппозиция" ("НО"). Вместе с "НО" и партией "Демвыбор", поддерживаемой МБХ, он нередко устраивал акции протеста.

Еланчик — частый гость закрытого "Форума свободной России", как и Михаил Ходорковский. Сам олигарх дружил с Немцовым и разделял его мнение относительно политической обстановки в России.

"МБХ Медиа" часто цитирует корреспондента "Соты" Дениса Стяжкина, Петра Худокормова и экс-сотрудницу издания Веру Олейникову из-за их политической активности. Так, Стяжкин ездил на "Форум Свободной России", Худокормов еще в школе снимал ролики с митингов, а Олейникова становилась участницей мероприятий "Открытой России" и "Прямой линии с Ходорковским".

И вот эти "пчелы из "Соты"" оказывают поддержку Любови Соболь, не умеющей общаться с прессой и вести конструктивный диалог. Хотя для политика это один из самых важных навыков. По всей вероятности, Ходорковский решил помочь ей после нескольких конфузов на публике. Не исключено, что по просьбе супруга Соболь Сергея Мохова.

Теперь все, кто попытается задать Любови неудобный вопрос, будут немедленно атакованы журналистами "Соты". Хотя их работа больше похожа на информационный шум.