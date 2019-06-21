Глава Дагестана идет на поправку

Состояние находящегося на лечении главы Дагестана Владимира Васильева улучшилось, он идет на поправку. Об этом заявил представитель его администрации.



Владимир Васильев проходит курс лечения в Москве, продолжая работу

Напомним, Васильев попал в московскую больницу с воспалением легких. Обязанности главы региона пока исполняет председатель республиканского правительства Артем Здунов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на госпитализацию, Васильев участвует в обсуждении дел региона, дает поручения по телефону.

Васильев был назначен врио главы Дагестана осенью 2017 года, через год его избрали главой республики.

Васильеву 69 лет, он - генерал-полковник полиции, Заслуженный юрист РФ. В конце 1990-х - начале 2000-х был замглавы МВД России.

Источник превью: сайт главы Дагестана

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