Состояние находящегося на лечении главы Дагестана Владимира Васильева улучшилось, он идет на поправку. Об этом заявил представитель его администрации.
Напомним, Васильев попал в московскую больницу с воспалением легких. Обязанности главы региона пока исполняет председатель республиканского правительства Артем Здунов.
Ранее сообщалось, что, несмотря на госпитализацию, Васильев участвует в обсуждении дел региона, дает поручения по телефону.
Васильев был назначен врио главы Дагестана осенью 2017 года, через год его избрали главой республики.
Васильеву 69 лет, он - генерал-полковник полиции, Заслуженный юрист РФ. В конце 1990-х - начале 2000-х был замглавы МВД России.
Источник превью: сайт главы Дагестана
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