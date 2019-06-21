Вице-премьер Акимов в шутку предложил устраивать атаки на персональные устройства чиновников

Вице-премьер Максим Акимов пошутил, что стоит время от времени устраивать атаки на персональные устройства ряда чиновников, чтобы показать, насколько они являются уязвимыми. Об этом он заявил на Международном конгрессе по кибербезопасности.



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По словам Акимова, очень многие руководители не осознают важность обеспечения кибербезопасности, особенно в госструктурах. Он добавил, что они должны разбираться в этом сами и обучать подчиненных.

Напомним, ранее в пятницу стали известны результаты исследования эффективности деятельности вице-премьеров Центра развития региональной политики.

Рейтинг, основанный на сведениях о поручениях главы государства и принятых по ним решениям, возглавили Максим Акимов, Дмитрий Козак и Антон Силуанов. Наиболее сильно от них отстали Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Источник превью: сайт Госдумы

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