Депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш, который задекларировал за прошлый год доход в 3 копейки, рассказал, на что живет.
Напомним, согласно документу у народного избранника есть только квартира площадью 49,1 кв. метра, по декларации за 2017-й у него не было никакого дохода.
Депутат заявил РИА "Новости", что в парламенте у него нет зарплаты, была собственная фирма, но он ее закрывает. Труш по образованию является дизайнером интерьеров, уже несколько лет он выезжает на объекты как консультант и трудится как разнорабочий.
На своей странице в соцсети депутат написал, что если действующий закон позволяет ему пока еще не платить налоги как самозанятому, он будет так делать.
Вопросы к чиновникам, у которых доходы в десятки миллионов, у прокуратуры не появляются, добавил он.
Отметим, прокуратура начала проверку в отношении Труша.
Источник превью: Facebook
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