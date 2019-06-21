Заработавший за год три копейки амурский депутат рассказал, на что живет

Депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш, который задекларировал за прошлый год доход в 3 копейки, рассказал, на что живет.



Российские чиновники отчитались о доходах

Напомним, согласно документу у народного избранника есть только квартира площадью 49,1 кв. метра, по декларации за 2017-й у него не было никакого дохода.

Депутат заявил РИА "Новости", что в парламенте у него нет зарплаты, была собственная фирма, но он ее закрывает. Труш по образованию является дизайнером интерьеров, уже несколько лет он выезжает на объекты как консультант и трудится как разнорабочий.

На своей странице в соцсети депутат написал, что если действующий закон позволяет ему пока еще не платить налоги как самозанятому, он будет так делать.

Вопросы к чиновникам, у которых доходы в десятки миллионов, у прокуратуры не появляются, добавил он.

Отметим, прокуратура начала проверку в отношении Труша.

Источник превью: Facebook

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