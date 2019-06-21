Калининградский губернатор поддержал главу "Экозащиты", покинувшую Россию

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал главу организации "Экозащита" Александру Королеву, которая покинула РФ из-за возбужденных против нее уголовных дел.



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Глава региона, в частности, пообещал, что поможет выплатить штрафы. В обращении в Instagram он призвал присоединиться к помощи всех неравнодушных.

Кроме того, Алиханов призвал организацию зарегистрироваться по закону в качестве иностранного агента и выразил убеждение, что это не станет помехой ее деятельности.

Два дня назад Королева заявила, что попросила убежища в Германии. По ее словам, в РФ ее преследуют по политическим мотивам, а "Экозащиту" штрафуют за отказ зарегистрироваться в качестве НКО-иноагента.

По данным организации, против ее главы возбудили 5 уголовных дел по причине уклонения от исполнения решения суда.

Источник превью: Википедия

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