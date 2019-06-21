В "ЕР" увидели в предложении МВД о лишении прав до суда коррупционные риски

Представители "Единой России" раскритиковали предложение МВД о лишении водительских прав до суда.



Вернуть права после окончания срока лишения теперь станет сложнее?

Так, депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что ему непонятно, чем министерство не устраивает судебный порядок, который действует в настоящее время. Он считает, что в отношении данной инициативы необходимо провести антикоррупционную экспертизу.

Ограничивать права граждан можно лишь после решения суда, добавил парламентарий. По его словам, такие вопросы нужно обсуждать с общественностью, поскольку они касаются очень многих жителей нашей страны. В ином случае инициатива поддержана не будет, заключил Пискарев.

Еще один член партии власти, депутат ГД Евгений Ревенко также считает, что такое нововведение может привести к злоупотреблениям. "ЕР" не намерена поддерживать инициативу ни в каком виде, сказал он.

Источник превью: Правда.ру

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