Представители "Единой России" раскритиковали предложение МВД о лишении водительских прав до суда.
Так, депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что ему непонятно, чем министерство не устраивает судебный порядок, который действует в настоящее время. Он считает, что в отношении данной инициативы необходимо провести антикоррупционную экспертизу.
Ограничивать права граждан можно лишь после решения суда, добавил парламентарий. По его словам, такие вопросы нужно обсуждать с общественностью, поскольку они касаются очень многих жителей нашей страны. В ином случае инициатива поддержана не будет, заключил Пискарев.
Еще один член партии власти, депутат ГД Евгений Ревенко также считает, что такое нововведение может привести к злоупотреблениям. "ЕР" не намерена поддерживать инициативу ни в каком виде, сказал он.
Источник превью: Правда.ру
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