Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшую накануне прямую линию как информативную, конкретную и востребованную. Об этом он заявил в пятницу представителям СМИ.
Песков констатировал, что передачу люди ждали и смотрели. В ходе нее были затронуты именно те темы, которые поднимали жители нашей страны, направляя вопросы, обращения и жалобы.
Ранее сегодня представитель Кремля рассказал, что в администрации президента уже начали формулировать перечень поручений по итогам состоявшегося общения с гражданами. На совещании у ее начальника Антона Вайно дали соответствующие поручения подразделениям. Песков пообещал, что никакие вопросы, поднятые во время прямой линии, не будут забыты.
Напомним, прямая линия накануне продолжалась более 4 часов, глава государства ответил на 70 обращений.
Источник превью: Facebook
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