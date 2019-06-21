Песков назвал прямую линию с Путиным информативной и востребованной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшую накануне прямую линию как информативную, конкретную и востребованную. Об этом он заявил в пятницу представителям СМИ.



«Прямая линия»: статистика обращений

Песков констатировал, что передачу люди ждали и смотрели. В ходе нее были затронуты именно те темы, которые поднимали жители нашей страны, направляя вопросы, обращения и жалобы.

Ранее сегодня представитель Кремля рассказал, что в администрации президента уже начали формулировать перечень поручений по итогам состоявшегося общения с гражданами. На совещании у ее начальника Антона Вайно дали соответствующие поручения подразделениям. Песков пообещал, что никакие вопросы, поднятые во время прямой линии, не будут забыты.

Напомним, прямая линия накануне продолжалась более 4 часов, глава государства ответил на 70 обращений.

Источник превью: Facebook

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