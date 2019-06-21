В администрации президента уже начали формулировать перечень поручений Владимира Путина по итогам прямой линии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он добавил, что в пятницу на совещании у начальника администрации Антона Вайно дали соответствующие поручения ее подразделениям. В ближайшее время сотрудники начнут работать со стенограммой.
Песков подчеркнул, что к поручениям подойдут со всей ответственностью, чтобы не забыть ничего, о чем российский лидер говорил в ходе общения с гражданами.
Сегодня в графике Путина значится совещание с постоянными членами Совбеза, а также ряд других встреч. На следующей неделе в Осаке пройдет саммит "двадцатки", он требует тщательной подготовки, заключил представитель Кремля.
Напомним, прямая линия накануне продолжалась более 4 часов, глава государства ответил на 70 обращений.
Источник превью: Facebook
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