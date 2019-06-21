Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным

В администрации президента уже начали формулировать перечень поручений Владимира Путина по итогам прямой линии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Прямая линия с Путиным еще не началась, а проблемы уже решаются

Он добавил, что в пятницу на совещании у начальника администрации Антона Вайно дали соответствующие поручения ее подразделениям. В ближайшее время сотрудники начнут работать со стенограммой.

Песков подчеркнул, что к поручениям подойдут со всей ответственностью, чтобы не забыть ничего, о чем российский лидер говорил в ходе общения с гражданами.

Сегодня в графике Путина значится совещание с постоянными членами Совбеза, а также ряд других встреч. На следующей неделе в Осаке пройдет саммит "двадцатки", он требует тщательной подготовки, заключил представитель Кремля.

Напомним, прямая линия накануне продолжалась более 4 часов, глава государства ответил на 70 обращений.

Источник превью: Facebook

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