Госдума может потратить до 2,3 млн руб. на защиту своего официального сайта от кибератак, сообщили СМИ со ссылкой на соответствующую документацию.
Согласно ей, планируется оказать услуги по сопровождению портала ГД в части обеспечения информационной безопасности.
В техническом задании говорится, что цель услуг - повышение уровня открытости, свободы поиска, получения и распространения в интернете информации о деятельности нижней палаты парламента с учетом обеспечения требуемого уровня информационной безопасности интернет-ресурса при функционировании на платформе операционной системы "Атликс", пишет агентство "Москва".
Для обеспечения кибербезопасности сайта Госдумы нужно будет проанализировать события информационной безопасности, которые возникают в ходе работы портала.
Начальная (максимальная) цена договора - 2 млн 310 тыс. рублей.
Источник превью: сайт Госдумы
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