На защиту сайта Госдумы от кибератак намерены потратить до 2,3 млн рублей

Госдума может потратить до 2,3 млн руб. на защиту своего официального сайта от кибератак, сообщили СМИ со ссылкой на соответствующую документацию.



Нарышкин рассказал о полученных планах кибератак на инфраструктуру России

Согласно ей, планируется оказать услуги по сопровождению портала ГД в части обеспечения информационной безопасности.

В техническом задании говорится, что цель услуг - повышение уровня открытости, свободы поиска, получения и распространения в интернете информации о деятельности нижней палаты парламента с учетом обеспечения требуемого уровня информационной безопасности интернет-ресурса при функционировании на платформе операционной системы "Атликс", пишет агентство "Москва".

Для обеспечения кибербезопасности сайта Госдумы нужно будет проанализировать события информационной безопасности, которые возникают в ходе работы портала.

Начальная (максимальная) цена договора - 2 млн 310 тыс. рублей.

Источник превью: сайт Госдумы

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