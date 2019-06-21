Глава Приамурья просит федеральный центр помочь выбрать министра здравоохранения

Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил главу Минздрава РФ Веронику Скворцову помочь с кандидатурами на пост министра здравоохранения региона.



Массовое заражение детей гепатитом C в Амурской области проверяют следователи

Несколько человек уже прошли собеседование, все они не местные. Такую ситуацию Орлов объясняет тем, что не хочет, чтобы министр был кем-то ангажирован, он должен на все проблемы иметь свое мнение.

Глава региона не стал давать комментариев по поводу Андрея Субботина, который покинул эту должность добровольно. Он лишь сказал, что накопилось много вопросов и усталость.

Увольнение министра Орлов не связывает с заражением в регионе онкобольных детей гепатитом С. По его словам, обстоятельства произошедшего установит следствие.

Напомним, гепатит выявили в конце прошлого года у более чем 20 детей, которые находятся в областной детской больнице. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Источник превью: Википедия

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