Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил главу Минздрава РФ Веронику Скворцову помочь с кандидатурами на пост министра здравоохранения региона.
Несколько человек уже прошли собеседование, все они не местные. Такую ситуацию Орлов объясняет тем, что не хочет, чтобы министр был кем-то ангажирован, он должен на все проблемы иметь свое мнение.
Глава региона не стал давать комментариев по поводу Андрея Субботина, который покинул эту должность добровольно. Он лишь сказал, что накопилось много вопросов и усталость.
Увольнение министра Орлов не связывает с заражением в регионе онкобольных детей гепатитом С. По его словам, обстоятельства произошедшего установит следствие.
Напомним, гепатит выявили в конце прошлого года у более чем 20 детей, которые находятся в областной детской больнице. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.
Источник превью: Википедия
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