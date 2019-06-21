"Партия роста" выдвинула в Госдуму бизнесмена из "лондонского списка" Титова

"Партия роста" приняла решение выдвинуть своих кандидатов на довыборы в Госдуму по трем из четырех одномандатных округов.



Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов

В Свердловской области по Серовскому округу выдвинут бизнесмен, участник "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова Сергей Капчук.

В Хабаровском крае за кресло депутата по Комсомольскому округу поборется замгендиректора по внешним связям медиа-холдинга PrimaMedia Андрей Швецов. В Новгородской области по округу No134 партию будет представлять член ее федерального политсовета Дмитрий Тарасов.

В Орловском одномандатном округе данная политическая сила кандидата выдвигать не стала.

Капчук ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области. Против него возбудили дело о мошенничестве при покупке московской квартиры. Он 15 лет был за границей и вернулся только летом 2018-го. Месяц назад его приговорили к 2 годам условно.

На сайте "Партии роста" сообщается, что сейчас Капчук - волонтер благотворительного фонда "Небо", который оказывает помощь детским домам Свердловской области.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Сенатора Росселя попросили вызвать в суд по делу олигарха Капчука