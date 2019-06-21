Самыми эффективными вице-премьерами по исполнению поручений президента стали Акимов и Козак - ЦРРП

Центр развития региональной политики обнародовал результаты исследования эффективности деятельности вице-премьеров. Рейтинг основывается на сведениях о поручениях главы государства и принятых по ним в течение года решениям.



Путин встретился с вице-премьером Акимовым

Эксперты проанализировали почти 750 управленческих решений, 52 темы, относительно которых российский лидер ставил задачи кабмину и требовал отчет о совершенных действиях.

Рейтинг самых эффективных вице-премьеров возглавили Максим Акимов, у которого на счету 23 решения по одной сфере, Дмитрий Козак и Антон Силуанов.

В группе отстающих от лидеров более чем в два раза оказались Ольга Голодец и Юрий Борисов (в среднем по 8 решений), Виталий Мутко и Юрий Трутнев (по 5 решений).

Специалисты ЦРРП отмечают, что вице-премьеры работают по разным направлениям, их задачи могут требовать абсолютно разных по степени оперативности и сложности решений. Поэтому значимость непосредственно каждого действия сравнивать некорректно, можно говорить лишь об их общем соотношении.

Источник превью:сайт правительства РФ

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