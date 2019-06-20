Путин поставил на место провокаторшу из BBC после ее вопроса о мифической ЧВК

Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы россиян на прямой линии в четверг, 20 июня. Но некоторых "западных заинтересованных зрителей" интересовали отнюдь не социальная политика и повышение уровня жизни россиян — они пытались застать президента врасплох и в очередной раз раскрутить когда-то популярный миф в информационной среде.

Воспользовавшись тем, что вопросы прямой линии транслируются в прямом эфире, журналист печально известной компании BBC (Би-Би-Си) обратилась к Владимиру Путину с вопросом о сотрудниках частных охранных компаний, деятельность которых на Западе безосновательно связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Сотрудница Русской службы BBC Фарида Рустамова поинтересовалась, почему присутствующим в Сирии бойцам частных охранных компаний не дают статус "участников боевых действий". Журналистка в своем вопросе оперировала вбросами, которые распространяются в некоторых антироссийских СМИ и не имеют под собой никакого фактического подтверждения, фактически являясь фейками.

Путин, выслушав сотрудницу BBC, подчеркнул, что российское государство к частным компаниям и, в частности, частным охранным компаниям отношения не имеет.

"Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, то это не российское государство и не российская армия, они не являются участниками боевых действий, поэтому мы здесь ничего не комментируем", — сказал президент.

Он отметил, что люди, которые имеют отношение к таким компаниям, помогают решать вопросы, связанные с экономической деятельностью — в частности, добычей нефти, освоением месторождений. При этом они тоже рискуют жизнями и вносят вклад в борьбу с террористами, когда отбивают у последних месторождения.

Вопрос о выдуманной Западом частной охранной компании явно был задан с крайне простой и ясной целью — учинить информационную провокацию и вернуть в информационное пространство полузабытый фейк о ЧВК "Вагнер". Провокация оказалась крайне неудачной — журналистка читала вопрос "по бумажке", и явно не понимала, о чем она говорит. Редакция "Би-би-си" требовала крови на поприще антироссийской деятельности.

По словам Николая Старикова, вопрос сотрудницы ВВС можно сравнить с ситуацией, "когда в рыбном ресторане вы бы просили мясо, а вам бы ответили, что его, конечно же нет, потому что у ресторана совершенно другой профиль".

По словам публициста, то же самое сделала журналистка BBC, задав президенту страны вопрос, на который он совершенно не уполномочен отвечать.

"Делается это для получения заранее прогнозируемого определенного ответа или его отсутствия. "Путин не ответил на вопрос, значит, что-то скрывает" — это очередной шаг в кампании по попыткам очернения и дискредитации России. Чего еще можно ожидать от финансируемой британским государством якобы "независимой" телерадиокомпании?" — резюмировал собеседник агентства.