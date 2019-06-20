Московский градоначальник Сергей Собянин обратился к полиции с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в поддержку кандидатов в депутаты столичного парламента. В одной из соцсетей он написал, что переговорил по этому поводу с начальником ГУВД.
Ранее главред радиостанции "Эхо Москвы", зампред Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов обнародовал обращение к начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову. В нем он попросил правоохранителей взять под охрану пункты сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Свою просьбу Венедиктов обосновал тем, что в интернете появляется информация о провокациях и даже нападениях на данные пункты.
Напомним, выборы в МГД пройдут 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля, всем им придется заручиться 5 тыс. голосов.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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