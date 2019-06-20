"ЕР" будет доносить до чиновников проблемы людей для исполнения нацпроектов

"Единая Россия" будет рассказывать гражданам о нацпроектах и доносить их реакцию до чиновников. Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя прямую линию с Владимиром Путиным.



Путин: Нацпроекты должны обеспечить развитие России

По его словам, работа будет вестись в таком ключе, "чтобы никакие обращения, записочки от людей, о которых говорил президент, не потерялись". Сенатор добавил, что общение лидера страны с населением вскрыло самые острые проблемы, и партия власти намерена добиваться их решения.

Напомним, во время прямой линии Путин ответил на вопрос, звучавший так: "Куда ведет нас эта банда патриотов из "Единой России?" Он заявил, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но нужных решений, это люди, цель которых - укрепление страны и улучшение жизни населения.

Турчак отметил, что "ЕР", как и сказал глава государства, берет на себя ответственность.

Источник превью: сайт "Единой России"

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