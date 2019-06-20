Совет Госдумы 24 июня проанализирует поручения президента по итогам прямой линии

Совет Госдумы 24 июня обсудит поручения лидера страны, данные по итогам прямой линии. Работой их выполнению займется рабочая группа по реализации послания президента.



Эффект «Прямой линии»: как решают проблемы россиян еще до эфира с президентом

Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он добавил, что ГД Госдума уже начала работу по ряду направлений, обозначенных Владимиром Путиным.

Володин указал, что каждый депутат в своем округе должен обсудить с населением проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе прямой линии, и взять на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь.

Отметим, прямая линия сегодня продлилась 4 часа 16 минут - почти столько же, сколько в прошлом году. Президент ответил на 70 вопросов. К концу передачи число обращений было более 2 млн 600 тысяч.

Дольше всего глава государства общался с гражданами в прямом эфире в 2013-м - 4 часа 47 минут, тогда он ответил на 85 вопросов.

Источник превью: сайт Госдумы

Читайте также:

Глава Мурманской области пообещал провести проверку по жалобе Путину на низкие зарплаты врачей