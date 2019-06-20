В Свердловской области используют технологию цифрового голосования

В Свердловской области на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу применят технологию цифровых избирательных участков.



В ЦИК России показали цифровой избирательный участок и даже проголосовали

Напомним, в Москве в этом году проводится эксперимент по цифровому голосованию. Таких участков в российской столице будет 30. Прийти на них смогут и жители Свердловской области. Они проголосуют при помощи спецтерминалов, а данные придут в регион, где будут учтены.

Если житель области по какой-то причине в день выборов окажется в Москве и захочет там проголосовать, ему нужно зарегистрироваться через портал "Госуслуги" с 24 июля по 4 сентября. Тогда он будет вычеркнут из списка избирателей.

Добавим, в случае, если эксперимент в столице пройдет удачно, цифровые участки планируют организовать по всей стране.

Довыборы назначены в связи с тем, что в начале года Госдума прекратила полномочия Сергея Бидонько из-за назначения на пост замглавы Свердловской области.

Источник превью: сайт ЦИК

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